Победу "Александрии" принесли точные удары Скорко и Плаксы.

В понедельник, 11 декабря, состоялся поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором харьковский "Металлист 1925" играл против "Александрии".

Встреча проходила на стадионе "Левый Берег" в Киеве и завершилась победой номинальных гостей.

Первый тайм этой встречи завершился без забитых голов. Во втором тайме александрийцы вышли вперед - автором гола стал Даниил Скорко. Защитник "Александрии" отличился на 64-й минуте матча. На 75-й минуте Родион Плакса удвоил преимущество команды Руслана Ротаня. На 83-й минуте Плака оформил дубль и довел счет до разгромного.

Видео дня

"Металлист 1925" - "Александрия" - 0:3

Голы: Скорко, 64, Плакса, 75, 83

"Александрия" набрала 16 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу. "Металлист 1925" с 15 баллами занимает 13-ю позицию.

В следующем туре Украинской Премьер-лиги харьковский "Металлист 1925" сыграет против киевского "Динамо", а "Александрия" встретится с донецким "Шахтером".

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