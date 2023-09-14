7-й тур УПЛ стартует 15 сентября поединком "Металлиста 1925" против "Зари".

С 15 по 18 сентября будут сыграны матчи седьмого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Тур откроет поединок "Металлиста 1925" против луганской "Зари". Матч состоится в пятницу, 15 сентября.

Еще три игры будут сыграны в субботу - "Черноморец" в Одессе примет "Полесье", "Оболонь" в гостях сыграет против "Шахтера", а "Александрия" встретится с "Минаем".

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Три поединка состоятся и в воскресенье. В этот день львовский "Рух" в Черкассах сыграет против местного ЛНЗ, "Днепр-1" померяется силами с "Колосом", а "Кривбасс" примет ривненский "Верес".

Закроет программу 7-го тура УПЛ поединок киевского "Динамо" против полтавской "Ворсклы". Игра состоится в понедельник в столице Украины.

УПЛ-2023/24: расписание матчей 7-го тура

Пятница, 15 сентября

18:30 "Металлист 1925" - "Заря" , Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ

Суббота, 16 сентября

15:00 "Черноморец" - "Полесье" , Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ

, Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ 17:00 " Шахтер" - "Оболонь" , Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ

, Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ 19:00 "Александрия" - "Минай" , Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ

Воскресенье, 17 сентября

13:00 ЛНЗ - "Рух" , Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ

, Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ 15:00 "Днепр-1" - "Колос" , Трансляция - УНИАН, Football Hub

, Трансляция - УНИАН, Football Hub 17:00 "Кривбасс" - "Верес" , Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ

Понедельник, 18 сентября

17:00 "Динамо" - "Ворскла" , Трансляция - 2+2, Football Hub

После 6-ти туров первое место в турнирной таблице УПЛ занимает донецкий "Шахтер". В активе "Горняков" 14 набранных очков. На второй строчке с 12 баллами идет житомирский клуб "Полесье". Далее расположились "Кривбасс" и "Рух", которые набрали по 11 очков.

В зоне вылета идут "Днепр-1" (13-е место, 5 очков), "Верес" (14-е место, 4 очка), ЛНЗ (15-е место, 4 очка), "Минай" (16-е место, 2 очка).

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