С 15 по 18 сентября будут сыграны матчи седьмого тура Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.
Тур откроет поединок "Металлиста 1925" против луганской "Зари". Матч состоится в пятницу, 15 сентября.
Еще три игры будут сыграны в субботу - "Черноморец" в Одессе примет "Полесье", "Оболонь" в гостях сыграет против "Шахтера", а "Александрия" встретится с "Минаем".
Три поединка состоятся и в воскресенье. В этот день львовский "Рух" в Черкассах сыграет против местного ЛНЗ, "Днепр-1" померяется силами с "Колосом", а "Кривбасс" примет ривненский "Верес".
Закроет программу 7-го тура УПЛ поединок киевского "Динамо" против полтавской "Ворсклы". Игра состоится в понедельник в столице Украины.
УПЛ-2023/24: расписание матчей 7-го тура
Пятница, 15 сентября
- 18:30 "Металлист 1925" - "Заря", Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ
Суббота, 16 сентября
- 15:00 "Черноморец" - "Полесье", Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ
- 17:00 "Шахтер" - "Оболонь", Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ
- 19:00 "Александрия" - "Минай", Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ
Воскресенье, 17 сентября
- 13:00 ЛНЗ - "Рух", Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ
- 15:00 "Днепр-1" - "Колос", Трансляция - УНИАН, Football Hub
- 17:00 "Кривбасс" - "Верес", Трансляция - MEGOGO, Киевстар ТВ
Понедельник, 18 сентября
- 17:00 "Динамо" - "Ворскла", Трансляция - 2+2, Football Hub
После 6-ти туров первое место в турнирной таблице УПЛ занимает донецкий "Шахтер". В активе "Горняков" 14 набранных очков. На второй строчке с 12 баллами идет житомирский клуб "Полесье". Далее расположились "Кривбасс" и "Рух", которые набрали по 11 очков.
В зоне вылета идут "Днепр-1" (13-е место, 5 очков), "Верес" (14-е место, 4 очка), ЛНЗ (15-е место, 4 очка), "Минай" (16-е место, 2 очка).