Победу команде Мирчи Луческу принесли голы Волошина и Бенито.

В понедельник, 18 сентября, состоялся заключительный поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало полтавскую "Ворсклу".

Игра проходила на стадионе "Динамо" имени Лобановского и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Подопечные Мирчи Луческу мощно начали матч и открыли счет в дебюте встречи - на 5-й минуте Назарий Волошин забил с передачи Владислава Ваната. На 20-й минуте киевляне счет удвоили - после передачи Биловара забил Ванат. Однако после просмотра видеоповтора арбитр гол отменил, зафиксировав офсайд у форварда "Динамо".

Во втором тайме киевлянам все же удалось забить второй мяч в этой встрече. На 83-й минуте с передачи Виталия Буяльского отличился Бенито.

"Динамо" - "Ворскла" - 2:0

Голы: Волошин, 5, Бенито, 83

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Попов, Биловар, Караваев, Андриевский (Рамадани, 86), Бражко, Волошин (Кабаев, 60), Буяльский, Ярмоленко, Ванат (Бенито, 77)

"Ворскла": Исенко, Корниенко, Бацула (Островский, 76), Сантана, Пердута, Скляр (Черныш, 89), Павлюк, Челядин (Хрипчук, 89), Нестеренко (Крупский, 62), Кане (Тиагуиньо, 89), Степанюк

Предупреждения: Сантана, 28, Скляр, 38, Корниенко, 44

Обзор матча:

"Динамо" с 9 очками занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ после семи туров. Стоит отметить, что у киевлян сыграно только 4 игры из 7 положенных.

"Ворскла" также имеет 9 баллов в своем активе, однако полтавчане сыграли 6 матчей из 7. Команда Виктора Скрипника идет на 9-м месте.

В следующем туре УПЛ киевское "Динамо" сыграет против черкасского клуба ЛНЗ. Встреча состоится 23 сентября. "Ворскла" в этот же день встретится с "Кривбассом".

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