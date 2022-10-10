Евгений Левченко отреагировал на масштабный ракетный удар РФ по Украине.

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на масштабный ракетный удар российских оккупантов по украинским городам.

"Сегодня утром украинские города, среди которых и Киев, были обстреляны российскими ракетами и дронами-камикадзе. Кровавые ублюдки!

Если кто еще сомневался, для Путина это не спецоперация по спасению Украины. Он пытается уничтожить народ, сломить всех непокорных и захватить нашу землю. Все что угодно, чтобы утешить свое эго и сохранить власть. Видео дня

Горите в аду, нелюди. Россияне в Киеве уничтожают мирных жителей. Никаких военных объектов нет и близко. Просто удары по невинным людям. Очередной теракт россиян", – написал Евгений Левченко в Twitter.

Ранее УНИАН сообщал, что по причине масштабной атаки российских оккупантов был перенесен поединок 6-го тура УПЛ "Александрия" - "Металлист-1925". Игра должна была состояться в Киеве в 15:00 на поле НСК "Олимпийский".

Ракетный удар России по Украине

Российские оккупационные войска утром 10 октября атаковали Украину высокоточными ракетами. В частности, ракеты Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

Известно, что в результате обстрелов по состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве. Министерство образования рекомендовало до 14 октября 2022 года перевести все учебные заведения на дистанционный формат обучения.

Кроме того, посольство США призвало американских граждан покинуть территорию Украины. Там отметили, что удары России по Украине представляют прямую угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 11:34 10 октября россияне выпустили 83 ракеты. Из них 43 сбили украинские силы противовоздушной обороны. Оккупанты также задействовали 17 дронов-камикадзе типа Shahed 136, которые выпустили с территории временно захваченного Крыма и Беларуси. Три БПЛА сбили в Одесской области, о чем сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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