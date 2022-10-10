Поединок "Александрии" и "Металлиста-1925" перенесли на неопределенный срок.

В понедельник, 10 октября, в заключительном матче 6-го тура чемпионата Украины по футболу "Металлист-1925" должен был сыграть против "Александрии".

Этот поединок был перенесен на неопределенный срок. Таково решение Киевской областной военной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба УПЛ.

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Игра "Александрия" - "Металлист-1925" должна была состояться в Киеве в 15:00 на поле НСК "Олимпийский".

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