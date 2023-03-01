Жюст Фонтен скончался в городе Тулуза в возрасте 89 лет.

В среду, 1 марта, ушел из жизни экс-нападающий сборной Франции Жюст Фонтен.

Легендарный футболист скончался в возрасте 89 лет во французском городе Тулуза, сообщает L'Equipe.

На протяжении спортивной карьеры Жюст Фонтен выступал за "Касабланку" из Марокко, а также за французские "Ниццу" и "Реймс".

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Будучи игроком он четыре раза становился чемпионом Франции (1956, 1958, 1960, 1962), дважды побеждал в Кубке страны (1954, 1958), два раза становился обладателем Суперкубка Франции (1958, 1960), а также был финалистом Кубка европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов). В 1958 и 1960 годах Фонтен становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

В футболке сборной Франции Жюст Фонтен провел 21 матч, в которых сумел забить 30 голов. Он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров команды за всю историю.

На чемпионате мира 1958 года Фонтен забил 13 голов, что до сих пор является рекордом по количеству мячей на одном мундиале.

Фонтен в группе оформил хет-трик в матче с Парагваем (7:3), дважды забил Югославии (2:3) и поразил ворота Шотландии (2:1). В 1/4 финала нападающий отличился дублем против Северной Ирландии (4:0), в 1/2 финала забил Бразилии (2:5), а в матче за третье место с ФРГ (6:3) записал на свой счет покер.

На том турнире сборная Франции завоевала бронзовые медали.

20 марта 1960 года в матче против "Сошо" Жюст получил перелом ноги в двух местах, после чего завершил карьеру.

После завершения карьеры игрока Фонтен тренировал ПСЖ, "Тулузу" и национальную сборную Марокко. Свою футбольную деятельность он прекратил в 1981 году.

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