Юный талант "Аякса" погиб в автокатастрофе.

В результате автомобильной катастрофы ушел из жизни 16-летний форвард амстердамского "Аякса" Ноа Гессер.

Действующий чемпион Нидерландов "Аякс" сообщил эту жуткую новость на своем официальном сайте.

Вечером 30-го июля автомобиль, в котором ехал Гессер, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси. 18-летний брат футболиста был с ним в машине и также погиб. Водитель такси был госпитализирован.

31 июля "Аякс" сыграет спарринг против "РБ Лейпциг". Футболисты выйдут на игру с траурными повязками, а перед игрой минутой молчания почтят память о Гессере. На базе клуба будут приспущены флаги.

Гессер был одним из самых одаренных футболистов академии "Аякса", которая славится подготовкой молодых талантов.

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Автор: Артем Будрин