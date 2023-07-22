Полузащитник "Арсенала" также выразил благодарность народу США за оказанную Украине помощь.

Знаменитый украинский футболист Александр Зинченко вместе с лондонским "Арсеналом" прибыл в США, где его команда проведет учебно-тренировочные сборы.

Зинченко, пользуясь случаем, провел пресс-конференцию, на которой анонсировал благотворительный матч в поддержку Украины.

"Чрезвычайно важно проводить подобные мероприятия. Конечно, мне стыдно просить вас сделать пожертвование. Не говорю это и не прошу этого. Некоторые могут это сделать. Некоторые, возможно, не могут, потому что у них много дел. Некоторые люди устали от этой войны, но мы не можем сдаваться. Нам нужно бороться за нашу свободу и независимость, потому что не мог представить, что это может произойти в 2023 году", - сказал Зинченко.

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Полузащитник "Арсенала" также выразил благодарность народу США за оказанную Украине помощь.

"Чрезвычайно важно не просто собрать средства на строительство школы в Украине, а отправить сообщение остальному миру и украинцам, которые остаются там и борются за свою независимость, сказать: "Смотрите, вы не одиноки. Все они с вами". Пользуясь этой возможностью, я должен сказать, что самолеты F-16 нам нужны, чтобы вернуть нашу землю и наши территории. Если у меня будет возможность - буду говорить об этом", - добавил Зинченко.

Зинченко и Шевченко организуют благотворительный матч "Game 4 Ukraine"

В Лондоне 5 августа состоится благотворительный поединок в поддержку Украины "Game 4 Ukraine".

Александр Зинченко и Андрей Шевченко пригласили легенд футбола принять участие в мероприятии. Свое согласие уже дали Дида, Жерар Пике, Клод Макелеле, Кларенс Зеедорф, Робер Пирес, Джанфранко Дзола, Эдгар Давидс и другие звезды.

Все вырученные средства с этого матча пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, пострадавшего от обстрелов россиян.

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