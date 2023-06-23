Легенды мирового футбола примут участие в поединке в поддержку Украины.

5 августа состоится благотворительный поединок в поддержку Украины "Game 4 Ukraine".

Игра пройдет в Лондоне стадионе "Стэмфорд Бридж".

В этом поединке сыграют команда легенды украинского футбола Андрея Шевченко против команды полузащитника "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко.

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Зинченко и Шевченко накануне наконец-то объявили составы своих команд.

Отметим, что в команде Шевченко сыграют обладатель "Золотого мяча-2006" Фабио Каннаваро, легендарные Макелеле, Зеедорф, Дида, Дзола и другие звезды мирового футбола. Также в свою команду Андрей Шевченко пригласил вингера "Челси" Михаила Мудрика.

Тренером команды Шевченко будет наставница женской команды лондонского "Челси" Эмма Хейз.

Синяя команда (Андрей Шевченко):

Вратари: Дида, Карло Кудичини,

Защитники: Рикардо Карвалью, Массимо Оддо, Уильям Галлас, Фабио Каннаваро

Полузащитники: Майкл Эссьен, Клод Макелеле, Кларенс Зеедорф, Михаил Мудрик, Джанфранко Дзола

Нападающие: Лука Тони, Самюэль Этоо, Андрей Шевченко

Команда Александра Зинченко состоит преимущественно из легенд лондонского "Арсенала", таких как Йенс Леманн, Робер Пирес, Патрик Виейра. Также за команду Зинченко сыграют Эдгар Давидс, Жерар Пике, Шота Арвеладзе и другие звезды мирового футбола.

Тренером команды Зинченко будет легендарный французский специалист Арсен Венгер.

Желтая команда (Александр Зинченко):

Вратарь: Йенс Леманн

Защитники: Джолеон Лескотт, Пер Мартесакер, Йон Арне Риисе, Уэс Морган, Жерар Пике, Бакари Санья

Полузащитники: Патрик Бергер, Робер Пирес, Антонио Валенсия, Патрик Виейра, Джек Уилшир, Эдгар Давидс, Александр Зинченко

Нападающие: Робби Кин, Шота Арвеладзе

Добавим, что все вырученные средства с этого матча пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, пострадавшего от войны РФ против Украины.

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