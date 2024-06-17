Капитан национальной сборной Румынии по футболу Николае Станчу подвел итоги матча, в котором они победили Украину.

В комментарии Суспільне Спорт он сказал, что команда привыкла к тому, что все считают их аутсайдерами. "Для нас нет проблемы играть с позиции аутсайдера. Мы очень хорошая команда, реализовываем ту тактику, которую нам тренер настраивает. То, что забили три мяча - это важно, но получили три очка - это важнее", - добавил он.

Спортсмен говорит, что в своей карьере забил немало подобных голов, поэтому знает о своем умении успешно пробивать издалека. На вопрос, имела ли сборная Румынии больше желания победить, он ответил так:

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"Думаю, что все хотят побеждать, они [украинцы], мы. В близкой игре они контролировали немного чаще мяча. Нам было очень трудно подходить к воротам, поэтому мы пытались бить издали, с 30 метров. Нам удалось забить два мяча таким образом".

Также Станчу рассказал, что сборная тренировала игру в низкой обороне, однако больше готовила высокий прессинг. "У нас немало качественных игроков, которые могут играть сзади. Стараемся всегда помогать нашим защитникам, чтобы им игралось проще и чтобы они могли немного отдыхать", - добавил капитан.

Матч Румыния - Украина: что известно

Игра двух сборных в Мюнхене завершилась со счетом 3:0. Впереди у Украины матчи со сборными Словакии и Бельгии.

Главный тренер украинской сборной Сергей Ребров и футболист Александр Зинченко уже прокомментировали проигрыш. По словам тренера, футболисты были недостаточно агрессивны в атаке и не создавали моменты.

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