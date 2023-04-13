До этого защитник еще и остался без клуба.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение об отстранении футболиста житомирского "Полесья" Вадима Червака от официальных соревнований на следующие полгода.

Эта дисквалификация была вызвана действиями игрока, который проявил неспортивное поведение во время первого тура второго этапа Первой лиги Украины. Червак в одном из эпизодов матча толкнул в спину арбитра Софию Причину из-за того, что она не назначила пенальти в ворота "Металлурга".

КДК УАФ отмечает, что во время заседания футболист полностью признал свою вину. Добавим, что сразу после матча он извинился перед футбольным сообществом и арбитром за свои действия.

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У Червака есть право на подачу обжалования по этому решению в Апелляционный комитет УАФ.

Защитник уже находится без клуба. Вчера, 12 апреля, "Полесье" объявило о разрыве контракта с игроком. После этого он получил статус свободного агента.

В составе житомирян Червак провел в этом сезоне 12 матчей. Он присоединился к команде волков в конце июля прошлого года. До этого выступал за чешские клубы, а также в академиях "Динамо", "Шахтера" и "Ворсклы".

Отметим, что "Полесье" уступило "Металлургу" со счетом 1:2. житомиряне продолжают идти на втором месте Первой лиги. На данный момент они уступают лидеру "Оболони" одним очком. Именно первые две команды второго дивизиона по итогам сезона получат прямую путевку в УПЛ.

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