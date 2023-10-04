Команда Трубина проиграла два стартовых матча в группового раунде Лиги чемпионов.

Во вторник, 3 октября, португальская "Бенфика" проиграла миланскому "Интеру" в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Ворота "орлов" в этой игре защищал Анатолий Трубин. Украинский голкипер прокомментировал фиаско своей команды.

"Для меня это был хороший матч, но мы не добились положительного результата, поэтому я очень разочарован. Мы должны работать дальше. Мы все знаем, что "Интер" является одним из самых больших клубов Европы.

Мы хорошо играли, ошибались, не везло, это футбол. Ситуация стала сложной, но мы будем бороться до последней секунды за этот клуб и за наши мечты", - приводит слова Трубина издание InterNews.

Отметим, что Анатолий Трубин сыграл на очень высоком уровне против "Интера". Украинец совершил несколько выдающихся сейвов и был признан лучшим игроком в составе "Бенфики" авторитетным порталом Sofascore.

Добавим, что "Бенфика" проиграла в первом туре Лиги чемпионов против австрийского клуба (0:2). Таким образом, после двух туров "орлы" занимают последнее место в турнирной таблице группы D. Лидируют в квартете "Интер" и "Реал Сосьедад" - по 4 балла. "Зальцбург" идет на третьей строчке с тремя очками.

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов "Бенфика" на своем поле примет испанский "Реал Сосьедад". Игра состоится 24 октября.

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