"Бенфика" проиграла два стартовых матча в Лиге чемпионов и занимает последнее место в группе.

Во вторник, 3 октября, в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов "Интер" принимал на своем поле "Бенфику".

Игра прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилась победой миланского клуба.

Исход этой встречи рещил гол французского нападающего Маркуса Тюрама, который отличился на 62-й минуте встречи.

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"Интер" - "Бенфика" - 1:0

Гол: Тюрам, 62

"Интер": Зоммер, Ачерби, Павар, Бастони, Думфрис (Дармиан, 73), Димарко (Карлос Аугусто, 84), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 84), Барелла (Классен, 90), Тюрам (Санчес, 73), Мартинес

"Бенфика": Трубин, Ба (Томаш Араужу, 22), Отаменди, Морато, Бернат (Артур, 80), Ди Мария (Юрасек, 80), Рафа Силва (Шикинью, 69), Эурснес, Кекчю (Муса, 69), Жоау Невеш, Нерес

Предупреждения: Мартинес, 67, Барелла, 68, Думфрис, 70 - Аслани, 90

Обзор матча:

Отметим, что ворота "Бенфики" в этой игре защищал Анатолий Трубин. Украинский голкипер провел потрясающий матч. Он совершил 7 сейвов. Также он перехватил 1 навес и сделал 4 дальние передачи (2 точных). Всего он отдал 30 передач. 27 из них были точными.

Статистический портал Sofascore поставил Трубину оценку 8,0 за этот матч. Это лучшая оценка в составе португальского клуба. У "Интера" высший балл получил только один игрок - Николо Барелла (8,4).

В другом поединке этой группы австрийский "Зальцбург" проиграл на своем поле "Реал Сосьедаду". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу испанского клуба.

"Зальцбург" - "Реал Сосьедад" - 0:2

Голы: Ойярсабаль, 7, Мендес, 27

Обзор матча:

После двух туров лидируют в группе D "Реал Сосьедад" и миланский "Интер" - по очка. "Зальцбург" с 3 баллами идет третьим. "Бенфика" четвертая - 0 очков.

В следующем туре группового раунда Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет против "Реал Сосьедада", а "Интер" встретится с "Зальцбургом".

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