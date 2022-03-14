Сергей Ребров также рассказал о своих родителях, которые прячутся в бомбоубежищах.

Главный тренер "Аль-Айна" (ОАЭ) Сергей Ребров высказался о войне и о санкциях, которые упали на Романа Абрамовича по решению британского правительства. В свое время СМИ сватали Реброва на пост главного тренера "Челси", владельцем которого является российско-израильский миллиардер.

Цитирует Реброва Mirror.

"Очень переживаю за своих родителей, которые находятся в Киеве. У моего отца проблемы со здоровьем. Ежедневно им, как и всем остальным, приходится ходить в подземные бомбоубежища. Я звоню им каждый день, и мы вместе молимся. Надеюсь, что все это скоро закончится.

Санкции против Абрамовича? Я рад, что санкции касаются людей, которые финансируют режим Путина. Если санкции коснулись Абрамовича, это не оставляет сомнений, что он был напрямую связан с Путиным. Поэтому я это поддерживаю.

Получаю очень большое количество сообщений из Англии. Дэвид Платт пишет мне очень часто, он очень волнуется. Многие игроки, с которыми или против которых я играл, спрашивают, чем могут помочь мне и Украине. Я поражен и благодарен", – сказал Ребров.

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