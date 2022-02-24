Роман Яремчук спас "Бенфику" от поражения.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальская "Бенфика" принимала нидерландский "Аякс". Поединок завершился вничью - 2:2.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел на замену на 62-й минуте и через 10 минут после появления спас "орлов" от поражения.

Роман отпраздновал взятие ворот патриотично, показав под формой "Бенфики" футболку с гербом Украины.

Последний раз Яремчук забивал за "Бенфику" 30 декабря прошлого года. А дебютный гол в ЛЧ Роман забил в ворота киевского "Динамо".

"Бенфика" (Португалия) – "Аякс" (Нидерланды) – 2:2

Голы: Алле, 26 (автогол), Яремчук, 72 – Тадич, 18, Алле, 29

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Диогу Гонсалвеш, 90+1), Вертонген, Отаменди (к), Гримальдо, Рафа Силва, Таарабт (Паулу Бернарду, 85), Вайгль, Нуньес (Лазаро, 90), Гонсалу Рамуш, Эвертон (Яремчук, 62)

"Аякс": Пасвер, Мазрауи (Ренсх, 90+2), Мартинес, Тимбер, Блинд (Тальяфико, 73), Альварес, Гравенберх (Классен, 74), Тадич (к), Бергейс, Алле, Антони

Ответный матч пройдет в Амстердаме 15 марта.

Видео гола Яремчука

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