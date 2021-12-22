Роман Безус закрепился в основном составе "Гента".

Украинский футболист "Гента" Роман Безус попал в символическую сборную по итогам 20-го тура чемпионата Бельгии. Атакующий хавбек отдал две голевые передачи в последнем матче Лиги Жупиле.

Сборную тура представил портал Sofascore.

За игру против "Сент-Трюйдена" Безус получил оценку 8,0 и в символической сборной занял место в группе атаки.

"Гент" в этом поединке одержал победу со счетом 2:1.

В текущем сезоне Безус провел за "Гент" 22 матча во всех турнирах. Он забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.

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