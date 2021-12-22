Украинский футболист "Гента" Роман Безус попал в символическую сборную по итогам 20-го тура чемпионата Бельгии. Атакующий хавбек отдал две голевые передачи в последнем матче Лиги Жупиле.
Сборную тура представил портал Sofascore.
За игру против "Сент-Трюйдена" Безус получил оценку 8,0 и в символической сборной занял место в группе атаки.
"Гент" в этом поединке одержал победу со счетом 2:1.
В текущем сезоне Безус провел за "Гент" 22 матча во всех турнирах. Он забил 2 гола и отдал 7 результативных передач.
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Роман Безус: карьера в Бельгии
- Экс-игрок "Ворсклы", "Динамо" и "Днепра" Безус выступает в Бельгии с 2016 года. Сначала он играл за "Сент-Трюйден", а в 2019 году перешел в "Гент".
- За "Гент" 31-летний украинец провел 104 матча, в которых забил 17 голов и отдал 18 голевых передач.
- Летом Безус был включен в состав сборной Украины на Евро-2020. На чемпионате он появился на поле один раз.