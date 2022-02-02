29-летний центральный защитник Артем Шабанов покинул киевское "Динамо" и стал игроком венгерского "Фехервара".
Об этом сообщила пресс-служба "Динамо".
Шабанов перешел к киевлянам в январе 2018 года из донецкого "Олимпика". В составе "бело-синих" Артем сыграл 58 поединков в украинской Премьер-лиге, 7 - в Кубке Украины и 12 - в еврокубках. Шабанов четыре раза отмечался забитыми голами в футболке "Динамо".
Заметим, что Артем имеет два матча за национальную сборную Украины. Напомним, что ранее в "Фехервар" перешел другой украинец из "Динамо".
В "Фехерваре" уже играют два украинца - Иван Петряк и Евгений Макаренко.
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Динамо Киев: результаты в сезоне
- В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.
- "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Бело-синие" проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.