Артем Шабанов продолжит свою карьеру в венгерском "Фехерваре".

29-летний центральный защитник Артем Шабанов покинул киевское "Динамо" и стал игроком венгерского "Фехервара".

Об этом сообщила пресс-служба "Динамо".

Шабанов перешел к киевлянам в январе 2018 года из донецкого "Олимпика". В составе "бело-синих" Артем сыграл 58 поединков в украинской Премьер-лиге, 7 - в Кубке Украины и 12 - в еврокубках. Шабанов четыре раза отмечался забитыми голами в футболке "Динамо".

Заметим, что Артем имеет два матча за национальную сборную Украины. Напомним, что ранее в "Фехервар" перешел другой украинец из "Динамо".

В "Фехерваре" уже играют два украинца - Иван Петряк и Евгений Макаренко.

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