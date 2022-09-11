"Брюгге" в 8-м туре чемпионата Бельгии по футболу разобрался в гостях с "Серен Юнайтед".

В субботу, в рамках 8-го тура чемпионата Бельгии по футболу "Брюгге", цвета которого защищают украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук, одержал победу на выезде над "Серен Юнайтед".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился двумя результативными передачами в этой встрече, чем сильно повлиял на исход матча.

"Брюгге" - "Серен Юнайтед" - 2:0

Голы: Ларин, 52, Ванакен, 69

Обзор матча:

В этой игре Яремчук впервые вышел в стартовом составе "Брюгге", отыграв 74 минуты.

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь также вышел на этот поединок в основе и отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.

"Брюгге" имеет 19 очков после восьми туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. "Серен Юнайтед" с 6 баллами идет на 16-й строчке.

Напомним, что действующий чемпион Бельгии "Брюгге" за рекордные для себя деньги приобрел у португальской "Бенфики" Яремчука. 26-летний нападающий объяснил свой трансфер.

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