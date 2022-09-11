В субботу, в рамках 8-го тура чемпионата Бельгии по футболу "Брюгге", цвета которого защищают украинцы Эдуард Соболь и Роман Яремчук, одержал победу на выезде над "Серен Юнайтед".
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился двумя результативными передачами в этой встрече, чем сильно повлиял на исход матча.
"Брюгге" - "Серен Юнайтед" - 2:0
Голы: Ларин, 52, Ванакен, 69
Обзор матча:
В этой игре Яремчук впервые вышел в стартовом составе "Брюгге", отыграв 74 минуты.
Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь также вышел на этот поединок в основе и отыграл весь матч, но не отличился результативными действиями.
"Брюгге" имеет 19 очков после восьми туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. "Серен Юнайтед" с 6 баллами идет на 16-й строчке.
Напомним, что действующий чемпион Бельгии "Брюгге" за рекордные для себя деньги приобрел у португальской "Бенфики" Яремчука. 26-летний нападающий объяснил свой трансфер.