Александр Гвоздик считает, что шансы Фьюри и Усика в этом бою равны.

Известный украинский боксер Александр Гвоздик поделился прогнозом на потенциальный бой Александра Усика против Тайсона Фьюри.

По мнению Гвоздика, шансы боксеров в этом поединке равны.

"Это хороший бой. Я просто хочу, чтобы он состоялся. Это бой с шансами 50 на 50, я однозначно буду болеть за Усика", - приводит слова Гвоздика ESNEWS.

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Отметим, что Усик и Фьюри уже пытались организовать бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, однако не смогли согласовать условия контракта.

После этого Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и защитил титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри свой следующий бой проведет 28 октября против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Поединок пройдет в Саудовской Аравии.

Поединок Фьюри против Усика может состояться в начале следующего года.

Добавим, что Александр Усик одержал 21 победу в 21 бою в своей карьере. В послужном списке Тайсона Фьюри 33 победы и 1 ничья в 34 боях на профи-ринге.

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