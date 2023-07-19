Даяна Ястремская в двух сетах разбила Мию Ристич.

Известная украиснкая теннисистка Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире WTA 250 в итальянском Палермо.

В поединке первого раунда 23-летняя украинка в двух сетах разгромила теннисистку из Сербии Мию Ристич.

Palermo Ladies Open. Первый раунд

Миа Ристич (Сербия) - Даяна Ястремская (Украина) - 4:6, 2:6

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Поединок продлился 1 час и 32 минуты. Ястремская дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов.

Отметим, что Ристич и Ястремская впервые встречались на корте.

В поединке второго раунда турнира в Палермо украинская теннисистка сыграет против представительницы Италии Жасмин Паолини.

Ранее Ястремская и Паолини встречались шесть раз. Счет в личных встречах 5:1 в пользу итальянской теннсистки.

Добавим, что призовой фонд турнира в Палермо составляет более 259 тысяч долларов. Даяна Ястремская второй раз принимает участие в этом соревновании. В 2019 году украинка дошла до 1/4 финала, где проиграла Камилле Джорджи из Италии.

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