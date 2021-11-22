Первый круг чемпионата Украины практически завершен.

С 19 по 22 ноября были сыграны матчи 15-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Динамо" не испытало проблем в матче против "Черноморца", разгромив соперника. "Шахтер" в непростом матче сломил сопротивление "Руха".

По итогам первого круга в тройку лидеров также входит полтавская "Ворскла".

Результаты матчей

"Черноморец" - "Динамо" - 1:6

Голы: Исаенко, 44 - Буяльский, 27, 58 (с пенальти), Витиньо, 30, 37, Гармаш, 48, Кулач, 82

"Днепр-1" - "Александрия" - 3:1

Голы: Довбик, 28 (с пенальти), 30, Логинов, 41 - Бабогло, 19

"Львов" - "Заря" - 2:1

Голы: Шина, 1, Цвек, 31 (автогол) - Лунев, 64

"Шахтер" - "Рух" - 2:0

Голы: Маркос Антонио, 86, Тете, 87

"Минай" - "Ингулец" - 2:2

Голы: Селезнев, 39, Горин, 45+1 - Ковалев, 28, Плохотнюк, 80

"Ворскла" - "Мариуполь" - 5:1

Голы: Тилль, 16, 22, Пешич, 66, Тамм, 79, Степанюк, 82 - Топалов, 62

"Десна" - "Колос" - 0:1

Гол: Сичинава, 67

"Верес" - "Металлист 1925" - 2:0

Голы: Пасич, 40, Солдат, 61

Турнирная таблица

Матч "Ингулец" - "Рух" был перенесен из-за коронавируса. Матч "Минай" - "Колос" был перенесен из-за участия клуба из Ковалевки в квалификации Лиги конференций и состоится 24 ноября.

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Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 10 голов.

Автор: Антон Дударь