С 13 по 18 августа прошли матчи 4-го тура чемпионата Украины по футболу
По итогам этого тура единоличным лидером турнира стала "Десна", которая идет в сезоне без потерь.
Результаты матчей
"Шахтер" - "Металлист 1925" - 2:0
Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80
"Верес" - "Ворскла" - 1:1
Голы: Солдат, 54 - Тилль, 48 (с пенальти)
"Заря" - "Минай" - 1:1
Голы: Аллахяр, 65 - Горин, 53
"Десна" - "Днепр-1" - 2:1
Голы: Безбородько, 30, Завийский, 86 - Довбик, 79
"Львов" - "Александрия" - 1:1
Голы: Ренан, 45+2 - Спинелли, 52
"Колос" - "Рух" - 1:1
Голы: Новак, 65 - Борячук, 24
"Мариуполь" - "Черноморец" - 2:3
Голы: Кулаков, 13, Мишнев, 82 (с пенальти) - Михайленко, 17, Авагимян, 46, Путря, 55 (с пенальти)
"Ингулец" - "Динамо" - 1:1
Голы: Коваленко, 76 - Шишка, 71 (в свои ворота)
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное
- Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.
- С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
- Гонку бомбардиров возглавляют Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Днепр-1") и Руслан Степанюк ("Ворскла"), которые забили по 4 гола.