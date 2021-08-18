"Шахтер" победил, "Динамо" впервые в сезоне потеряло очки, а "Десна" возглавляет таблицу.

С 13 по 18 августа прошли матчи 4-го тура чемпионата Украины по футболу

По итогам этого тура единоличным лидером турнира стала "Десна", которая идет в сезоне без потерь.

Результаты матчей

"Шахтер" - "Металлист 1925" - 2:0

Голы: Степаненко, 49, Траоре, 80

"Верес" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Солдат, 54 - Тилль, 48 (с пенальти)

"Заря" - "Минай" - 1:1

Голы: Аллахяр, 65 - Горин, 53

"Десна" - "Днепр-1" - 2:1

Голы: Безбородько, 30, Завийский, 86 - Довбик, 79

"Львов" - "Александрия" - 1:1

Голы: Ренан, 45+2 - Спинелли, 52

"Колос" - "Рух" - 1:1

Голы: Новак, 65 - Борячук, 24

"Мариуполь" - "Черноморец" - 2:3

Голы: Кулаков, 13, Мишнев, 82 (с пенальти) - Михайленко, 17, Авагимян, 46, Путря, 55 (с пенальти)

"Ингулец" - "Динамо" - 1:1

Голы: Коваленко, 76 - Шишка, 71 (в свои ворота)

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров возглавляют Денис Безбородько ("Десна"), Артем Довбик ("Днепр-1") и Руслан Степанюк ("Ворскла"), которые забили по 4 гола.

Автор: Антон Дударь