Украинская Премьер-лига: результаты 2-го тура, таблица

Завершился второй тур чемпионата Украины по футболу.

С 30 июля по 2 августа прошли матчи 2-го тура чемпионата Украины. "Шахтер" и "Динамо" одержали разгромные победы. "Десна" набрала максимум очков по итогам двух туров и лидирует в УПЛ наряду с "горняками". Результаты матчей ПФК "Львов" - "Шахтер" - 0:3 Голы: Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+5 "Колос" - "Металлист 1925" - 1:0 Гол: Костышин, 72 "Черноморец" - "Днепр-1" - 0:3 Голы: Пихаленок, 40, Дубко, 50 (автогол), Адамюк, 62 "Минай" - "Александрия" - 1:0 Гол: Вишневский, 90 "Мариуполь" - "Десна" - 1:2 Голы: Кулаков, 65 - Будковский, 70, Безбородько, 90+2 "Ворскла" - "Рух" - 2:0 Голы: Скляр, 42, Степанюк, 60 "Динамо" - "Верес" - 4:0 Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86 (с пенальти) "Ингулец" - "Заря" - 1:5 Голы: Ситало, 75 - Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 83, Фримпонг, 90+2 Турнирная таблица Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо". Автор: Антон Дударь

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