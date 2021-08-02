С 30 июля по 2 августа прошли матчи 2-го тура чемпионата Украины.
"Шахтер" и "Динамо" одержали разгромные победы. "Десна" набрала максимум очков по итогам двух туров и лидирует в УПЛ наряду с "горняками".
Результаты матчей
ПФК "Львов" - "Шахтер" - 0:3
Голы: Траоре, 73, Дентиньо, 85, Педриньо, 90+5
"Колос" - "Металлист 1925" - 1:0
Гол: Костышин, 72
"Черноморец" - "Днепр-1" - 0:3
Голы: Пихаленок, 40, Дубко, 50 (автогол), Адамюк, 62
"Минай" - "Александрия" - 1:0
Гол: Вишневский, 90
"Мариуполь" - "Десна" - 1:2
Голы: Кулаков, 65 - Будковский, 70, Безбородько, 90+2
"Ворскла" - "Рух" - 2:0
Голы: Скляр, 42, Степанюк, 60
"Динамо" - "Верес" - 4:0
Голы: Попов, 4, Гармаш, 6, Тымчик, 42, Цыганков, 86 (с пенальти)
"Ингулец" - "Заря" - 1:5
Голы: Ситало, 75 - Кочергин, 6, 7, 51, Кристиан, 83, Фримпонг, 90+2
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное
- Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.
- С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".