С 22 по 24 октября прошли матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу.
"Шахтер" и "Динамо" одержали победы в матчах против непростых соперников: "горняки" одолели "Ворсклу", а киевляне победили "Днепр-1".
Результаты матчей
"Металлист 1925" - "Ингулец" - 4:0
Голы: Батюшин, 44, Западня, 63, Марлисон, 66, Крыськив, 83
"Десна" - "Александрия" - 1:1
Голы: Безбородько, 35 - Третьяков, 27
"Верес" - "Мариуполь" - 2:0
Голы: Шестаков, 64, 80
"Ворскла" - "Шахтер" - 0:2
Голы: Тете, 65, Соломон, 79
"Черноморец" - "Львов" - 1:1
Голы: Михайленко, 71 - Эрнест, 77
"Рух" - "Минай" - 2:2
Голы: Альваренга, 38, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12, Билоног, 67
"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0
Голы: Цыганков, 50, Гармаш, 70
"Заря" - "Колос" - 1:0
Гол: Сайядманеш, 38
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное
- Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.
- С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Виктор Цыганков. На его счету 9 голов.