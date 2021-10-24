Украинская Премьер-лига: результаты 12-го тура, таблица

"Шахтер", "Динамо" и "Заря" одержали победы.

С 22 по 24 октября прошли матчи 12-го тура чемпионата Украины по футболу. "Шахтер" и "Динамо" одержали победы в матчах против непростых соперников: "горняки" одолели "Ворсклу", а киевляне победили "Днепр-1". Результаты матчей "Металлист 1925" - "Ингулец" - 4:0 Голы: Батюшин, 44, Западня, 63, Марлисон, 66, Крыськив, 83 "Десна" - "Александрия" - 1:1 Голы: Безбородько, 35 - Третьяков, 27 "Верес" - "Мариуполь" - 2:0 Голы: Шестаков, 64, 80 "Ворскла" - "Шахтер" - 0:2 Голы: Тете, 65, Соломон, 79 "Черноморец" - "Львов" - 1:1 Голы: Михайленко, 71 - Эрнест, 77 "Рух" - "Минай" - 2:2 Голы: Альваренга, 38, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12, Билоног, 67 "Динамо" - "Днепр-1" - 2:0 Голы: Цыганков, 50, Гармаш, 70 "Заря" - "Колос" - 1:0 Гол: Сайядманеш, 38 Турнирная таблица Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет динамовец Виктор Цыганков. На его счету 9 голов. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter