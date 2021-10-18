С 15 по 18 октября состоялись поединки 11-го тура чемпионата Украины по футболу.
В центральной встрече тура "Шахтер" разгромил "Зарю". Матч между "Ингульцом" и "Рухом" перенесен из-за вспышки коронавируса в лагере львовского клуба.
Результаты матчей
"Шахтер" - "Заря" - 6:1
Голы: Фернандо, 11, 36, Педриньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сикан, 80 - Гладкий, 63
"Мариуполь" - "Металлист 1925" - 1:2
Голы: Кулаков, 3 - Марлисон, 72, Зубков, 90
"Львов" - "Динамо" - 1:4
Голы: Чирьяк (с пенальти), 15 - Буяльский, 37, Цыганков, 45+1, Гармаш, 58, 83
"Днепр-1" - "Колос" - 2:0
Голы: Игнатенко, 23, Довбик, 38
"Минай" - "Десна" - 0:0
"Александрия" - "Ворскла" - 1:2
Голы: Калюжный, 53 - Рангел, 14, 39
"Черноморец" - "Верес" - 0:1
Гол: Пасич Е., 18
Турнирная таблица
Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное
- Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.
- С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 8 голов.