Шахтер разбил Зарю в рамках этого тура / фото УПЛ

С 15 по 18 октября состоялись поединки 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

В центральной встрече тура "Шахтер" разгромил "Зарю". Матч между "Ингульцом" и "Рухом" перенесен из-за вспышки коронавируса в лагере львовского клуба.

Результаты матчей

"Шахтер" - "Заря" - 6:1

Голы: Фернандо, 11, 36, Педриньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сикан, 80 - Гладкий, 63

"Мариуполь" - "Металлист 1925" - 1:2

Голы: Кулаков, 3 - Марлисон, 72, Зубков, 90

"Львов" - "Динамо" - 1:4

Голы: Чирьяк (с пенальти), 15 - Буяльский, 37, Цыганков, 45+1, Гармаш, 58, 83

"Днепр-1" - "Колос" - 2:0

Голы: Игнатенко, 23, Довбик, 38

"Минай" - "Десна" - 0:0

"Александрия" - "Ворскла" - 1:2

Голы: Калюжный, 53 - Рангел, 14, 39

"Черноморец" - "Верес" - 0:1

Гол: Пасич Е., 18

Турнирная таблица

фото upl.ua

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

  • Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории. 
  • С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
  • Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 8 голов.

Автор: Артем Будрин