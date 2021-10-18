Украинская Премьер-лига: результаты 11-го тура, таблица

"Ворскла", "Днепр-1" и "Металлист 1925" одержали победы в этом туре.

С 15 по 18 октября состоялись поединки 11-го тура чемпионата Украины по футболу. В центральной встрече тура "Шахтер" разгромил "Зарю". Матч между "Ингульцом" и "Рухом" перенесен из-за вспышки коронавируса в лагере львовского клуба. Результаты матчей "Шахтер" - "Заря" - 6:1 Голы: Фернандо, 11, 36, Педриньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сикан, 80 - Гладкий, 63 "Мариуполь" - "Металлист 1925" - 1:2 Голы: Кулаков, 3 - Марлисон, 72, Зубков, 90 "Львов" - "Динамо" - 1:4 Голы: Чирьяк (с пенальти), 15 - Буяльский, 37, Цыганков, 45+1, Гармаш, 58, 83 "Днепр-1" - "Колос" - 2:0 Голы: Игнатенко, 23, Довбик, 38 "Минай" - "Десна" - 0:0 "Александрия" - "Ворскла" - 1:2 Голы: Калюжный, 53 - Рангел, 14, 39 "Черноморец" - "Верес" - 0:1 Гол: Пасич Е., 18 Турнирная таблица Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 8 голов. Автор: Артем Будрин

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