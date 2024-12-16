В последнем матче тура "Динамо" победило "Верес" со счетом 1:0.

Лидером Украинской футбольной Премьер-лиги по итогам восьми матчей 17-го тура стал киевский "Динамо". Клуб опережает "Александрию" на 5 очков, сообщается на сайте УПЛ.

В последнем матче тура "Динамо" победило "Верес" со счетом 1:0, что позволило киевской команде увеличить свое преимущество.

Также в 17-м туре УПЛ в 2024 году "Шахтер" проиграл житомирскому "Полесью" со счетом 0:1, а "Александрия" сыграла вничью против черкасского ЛНЗ.

Видео дня

В зоне вылета оказались "Черноморец" и "Ингулец", а в зоне переходных матчей - команды "Левый Берег" и "Оболонь".

Турнирная таблица УПЛ после завершения 17-го тура:

"Динамо" (Киев) - 43 (17 матчей);

"Александрия" - 38 (17 матчей);

"Шахтер" (Донецк) - 33 (16 матчей);

"Кривбасс" (Кривой Рог) - 31 (16 матчей);

"Полесье" (Житомир) - 27 (17 матчей);

"Карпаты" (Львов) - 24 (17 матчей);

"Рух" (Львов) - 23 (17 матчей);

"Заря" (Луганск) - 22 (16 матчей);

"Верес" (Ровно) - 19 (17 матчей);

ЛНЗ (Черкассы) - 19 (17 матчей);

"Колос" (Ковалевка) - 18 (17 матчей);

"Ворскла" (Полтава) - 16 (17 матчей);

"Левый Берег" (Киев) - 16 (17 матчей);

"Оболонь" (Киев) - 14 (17 матчей);

"Черноморец" (Одесса) - 12 (17 матчей);

"Ингулец" (Петрово) - 9 (16 матчей).

Отметим, что следующий тур Украинской футбольной Премьер-лиги начинается с 22 февраля 2025 года. Его откроет матч между "Колосом" и "Черноморцем", а закроет поединок между "Ингульцем" и "Полесьем".

Последние новости футбола

Ранее ФИФА показала карту Украины без Крыма. Министерство иностранных дел Украины призвало организацию извиниться за это.

Кроме того, УНИАН сообщал, кто стал соперником Украины в отборе на ЧМ-2026. Всего по 5 корзинам были распределены 54 страны-участницы УЕФА.

Вас также могут заинтересовать новости: