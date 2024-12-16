Лидером Украинской футбольной Премьер-лиги по итогам восьми матчей 17-го тура стал киевский "Динамо". Клуб опережает "Александрию" на 5 очков, сообщается на сайте УПЛ.
В последнем матче тура "Динамо" победило "Верес" со счетом 1:0, что позволило киевской команде увеличить свое преимущество.
Также в 17-м туре УПЛ в 2024 году "Шахтер" проиграл житомирскому "Полесью" со счетом 0:1, а "Александрия" сыграла вничью против черкасского ЛНЗ.
В зоне вылета оказались "Черноморец" и "Ингулец", а в зоне переходных матчей - команды "Левый Берег" и "Оболонь".
Турнирная таблица УПЛ после завершения 17-го тура:
- "Динамо" (Киев) - 43 (17 матчей);
- "Александрия" - 38 (17 матчей);
- "Шахтер" (Донецк) - 33 (16 матчей);
- "Кривбасс" (Кривой Рог) - 31 (16 матчей);
- "Полесье" (Житомир) - 27 (17 матчей);
- "Карпаты" (Львов) - 24 (17 матчей);
- "Рух" (Львов) - 23 (17 матчей);
- "Заря" (Луганск) - 22 (16 матчей);
- "Верес" (Ровно) - 19 (17 матчей);
- ЛНЗ (Черкассы) - 19 (17 матчей);
- "Колос" (Ковалевка) - 18 (17 матчей);
- "Ворскла" (Полтава) - 16 (17 матчей);
- "Левый Берег" (Киев) - 16 (17 матчей);
- "Оболонь" (Киев) - 14 (17 матчей);
- "Черноморец" (Одесса) - 12 (17 матчей);
- "Ингулец" (Петрово) - 9 (16 матчей).
Отметим, что следующий тур Украинской футбольной Премьер-лиги начинается с 22 февраля 2025 года. Его откроет матч между "Колосом" и "Черноморцем", а закроет поединок между "Ингульцем" и "Полесьем".
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