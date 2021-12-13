УПЛ раздала награды представителям "Зари" и "Черноморца".

Экспертный совет Украинской Премьер-лиги определил лучшего футболиста и лучшего тренера по итогам 18-го тура.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

Лучшим игроком тура признан нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш.

По итогам голосования экспертов он опередил своего одноклубника Дмитрия Мацапуру, форвардов "Шахтера" Жуниора Мораеса, "Днепра-1" Артема Довбика и "Черноморца" Артура Авагимяна.

В матче против "Динамо" Сайядманеш сравнял счет и позволил "Заре" избежать поражения - 1:1.

Лучшим тренером тура стал наставник "Черноморца" Юрий Мороз.

Его команда в 18-м туре обыграла "Металлист 1925" со счетом 2:1.

Украинская Премьер-лига: итоги 18-го тура

18-й тур стал последним в УПЛ перед зимним перерывом.

"Шахтер" ушел на перерыв в роли лидера турнира (47 очков), на 2 пункта опережая "Динамо". В тройку лидеров также входит "Днепр-1" (40 очков).

Главным аутсайдером УПЛ является "Мариуполь", у которого 8 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 14 голов.

Автор: Антон Дударь