В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Черноморец" принимал "Металлист 1925".
Одесситы одержали третью победу в сезоне, забив два гола уже в первые пять минут матча.
"Черноморец" набрал 14 очков и занимает в УПЛ 13-е место. "Металлист 1925" (19 очков) идет десятым.
"Черноморец" - "Металлист 1925" - 2:1
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Голы: Авагимян, 3, Кравченко, 5 - Марлисон, 57 (с пенальти)
"Черноморец": Кучерук, Путря, Биловар, Дубко (Кадири, 67), Кузык, Цитаишвили, Кравченко, Смирный, Авагимян, Исаенко (Билошевский, 80), Ванат (Бугай, 67)
"Металлист 1925": Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин (Фабиньо, 80), Крыськив (Батюшин, 80), Задерака, Ременюк, Марлисон (Островский, 87)
Предупреждения: Ткачук, Савин, Шершень, Ченбай
Видеообзор матча
1-й тайм
2-й тайм
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