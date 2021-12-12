Сергей Кравченко забил второй гол Черноморца / фото ФК Черноморец

В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Черноморец" принимал "Металлист 1925".

Одесситы одержали третью победу в сезоне, забив два гола уже в первые пять минут матча.

"Черноморец" набрал 14 очков и занимает в УПЛ 13-е место. "Металлист 1925" (19 очков) идет десятым.

"Черноморец" - "Металлист 1925" - 2:1

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Голы: Авагимян, 3, Кравченко, 5 - Марлисон, 57 (с пенальти)

"Черноморец": Кучерук, Путря, Биловар, Дубко (Кадири, 67), Кузык, Цитаишвили, Кравченко, Смирный, Авагимян, Исаенко (Билошевский, 80), Ванат (Бугай, 67)

"Металлист 1925": Сидоренко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Ченбай, Габелок, Савин (Фабиньо, 80), Крыськив (Батюшин, 80), Задерака, Ременюк, Марлисон (Островский, 87)

Предупреждения: Ткачук, Савин, Шершень, Ченбай

Видеообзор матча

1-й тайм

2-й тайм

Украинская Премьер-лига: 18-й тур

Автор: Антон Дударь