Для украинской команды это одиннадцатая награда на турнире.

Украинец Михаил Романчук завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме.

На дистанции 1500 метров свободным стилем украинцу не было равных.

С результатом 14.36.10 Романчук установил новый рекорд Украины.

На втором месте финишировал итальянец Грегорио Палтриньери (14:39.79), а третьем – Дамьен Джоли (14:50.86).

Чемпионат Европы-2022. 1500 м, свободный стиль (мужчины). Финал

Михаил Романчук (Украина) – 14:36.10

Грегорио Палтриньери (Италия) – 14:39.79

Дамьен Джоли (Франция) – 14:50.86

Отметим, что это второе подряд золото Романчука на чемпионатах Европы по водным видам спорта на этой дистанции. И первая золотая награда для Украины на Евро-2022 в плавании.

Михаил Романчук на чемпионате Европы в Риме выступит еще на дистанции 400 м.

Напомним, для украинской команды это одиннадцатая награда на турнире. Две медали завоевали прыгуны в воду, восемь наград Украина завоевала в артистическом плавании.

Ранее УНИАН сообщал, что в июне Михаил Романчук принес Украине первую в истории медаль чемпионата мира на открытой воде.

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