Дмитрия Аленичева впечатлила сборная Украины.

Экс-футболист сборной России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы Дмитрий Аленичев восхитился игрой сборной Украины на Евро-2020.

Об этом Аленичев написал в своей авторской колонке на "Спорт-Экспресс".

"Даже против серьезного соперника реально показывать хороший футбол. Пример - Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро - по крайней мере пока. Шевченко и компания показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией они только укрепили хорошее впечатление", - отметил Аленичев.

Экс-футболист заявил, что на данном этапе сборная Украины сильнее России:

Читайте также"Хулиганы и подонки": российский чиновник оскорбил украинских фанатов за песню о Путине

"Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится".

Сборная Украины на Евро-2020: главное

В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.

Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.

После 2-х туров с 3 очками украинская сборная занимает в своей группе второе место.

В двух первых матчах на турнире у "желто-синих" забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Они вошли в историю чемпионатов Европы.

В 3-м туре Украина 21 июня сыграет против сборной Австрии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь