Президент "Реала" Флорентино Перес высказался о вратаре сборной Украины Андрее Лунине. Владелец клуба также рассказал детали перехода голкипера из луганской "Зари" к испанскому гранду.
Цитирует Переса известный украинский журналист Роман Бебех, который сделал пост в Facebook.
"Лунин такой же сильный, как и Куртуа (главный конкурент Андрея - прим.ред.). У него все будет в порядке. Поэтому пусть украинцы не переживают за него. Кто осуществил его трансфер в "Реал"? Я! Сначала познакомился с его отцом. Андрей хорошо проявил себя на чемпионате мира U-20 и мы сделали этот трансфер", - сказал Перес.
Напомним, что 22-летний страж ворот попал в сферу интересов немецкого топ-клуба.
Андрей Лунин: карьера в "Реале"
- Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
- Лунин с осени 2020 года стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока единственный шанс получил 21 января. Дебют вышел неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.
- До этого Андрей играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольном матче перед сезоном 2020-2021.
- Также появились слухи, что украинец может перейти к чемпиону Франции.