Президент "Реала" Флорентино Перес высказался о вратаре сборной Украины Андрее Лунине. Владелец клуба также рассказал детали перехода голкипера из луганской "Зари" к испанскому гранду.

Цитирует Переса известный украинский журналист Роман Бебех, который сделал пост в Facebook.

"Лунин такой же сильный, как и Куртуа (главный конкурент Андрея - прим.ред.). У него все будет в порядке. Поэтому пусть украинцы не переживают за него. Кто осуществил его трансфер в "Реал"? Я! Сначала познакомился с его отцом. Андрей хорошо проявил себя на чемпионате мира U-20 и мы сделали этот трансфер", - сказал Перес.