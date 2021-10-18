Дортмундская "Боруссия" стремится подписать Андрея Лунина.

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин следующим летом может перейти в дортмундскую "Боруссию".

Об этом сообщает fichajes.net.

Агенты Лунина ведут предварительные переговоры с дортмундской "Боруссией". Переход может состояться летом 2022 года. Сумма потенциального трансфера оценивается в 3 миллиона евро.

Андрей разочарован тем, что не получает игровой практики. За два сезона в "Реале" 22-летний украинец сыграл лишь один матч в Кубке Испании. Бельгийский страж ворот Тибо Куртуа стабильно играет в основе и не подпускает резервистов в стартовый состав своей уверенной игрой.

Контракт Лунина с мадридским грандом рассчитан до июня 2024 года.

Андрей Лунин: карьера в "Реале"

Андрей Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, однако выступал в аренде за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В начале сентября 2020 года "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных".

Украинец стал резервистом Тибо Куртуа, но первый и пока единственный шанс получил 21 января. Дебют получился неудачным - "Реал" с украинцем опозорился в Кубке Испании.

До этого Лунин играл за "Реал" только на International Champions Cup-2018, а также в контрольной игре перед сезоном 2020-2021.

Сообщалось, что "Реал" мог продать Лунина - игроком интересовалось три клуба.

Автор: Артем Будрин