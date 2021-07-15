Флорентино Перес уже подал в суд на газету El Confidencial.

В испанском футболе вспыхнул громкий скандал. Газета El Confidencial обнародовала аудиозаписи девятилетней давности, где президент мадридского "Реала" Флорентино Перес оскорбляет легенд футбола.

Пленки довольно старые, самая близкая к нам по времени сделанная в 2012 году, но только почему-то сейчас газета El Confidencial опубликовала эти записи. Перес в разговорах грубо высказывался об экс-звездах "Реала": Криштиану Роналду, Рауле, Икере Касильясе. А также босс клуба "разнес" тренеров Жозе Моуринью и Висенте Дель Боске, которые в разный период творили величие "сливочных".

Перес уже подал иск в суд против газеты, а его юристы будут доказывать честность и достоинство бизнесмена и пытаться развенчать эту клевету со стороны СМИ. По слухам, это УЕФА сделал такой политический заказ против Переса, чтобы отомстить за создание Суперлиги.

Ниже представлены главные цитаты Переса:

"Роналду сумасшедший. Этот парень - идиот, больной человек. Вы думаете, что Роналду нормальный, но это не так, иначе он бы так не вел себя. Последняя ерунда, которую он сделал, и это видел весь мир... Как думаешь, зачем он это сделал?", - ругается Перес на пленке.

"Моуринью и Роналду - ребята с ужасным эго, они оба испорчены. И Моуринью, и Роналду не видят реальность. Оба могли бы заработать еще больше, если бы были другими. Два ненормальных. Мы говорим об огромных деньгах, ведь это имиджевые права. У них такие лица, манера, которые не нравятся никому. Это антиреклама!".

"Бедняга Касильяс не очень умен. Я прекрасно его знаю. Когда у него проблемы с девушкой, то он просто теряется, как маленький ребенок. Он как щенок. В нем есть что-то детское. Касильяса любят все, это невероятно. Смотрите: он невысокий и плохо видит. Я говорил его агенту: "Дружище, отведи его к офтальмологу. Я думаю, он близорук". Я клянусь, что говорил это. Я предлагал это ради его же блага".

"Касильяс - не вратарь для "Реала". Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Касильяс им не является, он никогда им не был. Касильяс - наш большой провал. А знаешь, что происходит? Его обожают, любят, разговаривают с ним. Я не знаю, они слишком сильно защищают Касильяса".

"Это одна из крупнейших афер [Касильяс], а вторая - это Рауль. Два крупнейших афериста в истории "Реала". Первый - Рауль, а второй - Касильяс".

"Дель Боске не умеет тренировать, не понимает в тактике. Он болван. Никто не зовет его на работу, потому что все знают, что он не тренер (запись была сделана в 2006-м, когда Дель Боске был без клуба - прим.). Дель Боске - самый большой обман в моей жизни. Он - не тренер. Говорят, он собирается возглавить сборную? Только Дель Боске сборной и не хватало, понимаешь?".

А в итоге Дель Боске со сборной Испании выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

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Автор: Артем Будрин