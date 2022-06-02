Легендарный экс-нападающий сборной Англии Гарри Линекер прокомментировал победу Украины над Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.
Знаменитый в прошлом футболист на своей странице в Твиттере опубликовал пост, в котором выразил свое восхищение украинцами.
"Украинцы - это что-то особенное. Это экстраординарное выступление. Абсолютно увлекательная игра с невероятной атмосферой на "Хэмпден Парк".
Короткое мгновение радости среди ужаса войны в Украине. Какие они удивительные, стойкие люди", - написал Линекер.
Напомним, в матче 1/2 финала отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на стадионе "Хэмпден парк" в Глазго победила Шотландию со счетом 3:1. Голами в составе команды Александра Петракова отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик. За Шотландию гол забил Макгрегор.
Сборная Украины: путь на ЧМ-2022
- Подопечные Петракова заняли второе место в своей отборочной группе вслед за Францией, обойдя команды Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
- В финале плей-офф за право сыграть на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против сборной Уэльса. Игра пройдет 5 июня в Кардиффе. Начало матча в 19:00.
- Если сборная Украины сможет пройти Уэльс, то в финальной стадии чемпионата мира в Катаре сыграют в группе B с командами Англии, США и Ирана.
- Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.