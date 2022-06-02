Гарри Линекер назвал матч Украины против Шотландии "экстраординарным выступлением".

Легендарный экс-нападающий сборной Англии Гарри Линекер прокомментировал победу Украины над Шотландией в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Знаменитый в прошлом футболист на своей странице в Твиттере опубликовал пост, в котором выразил свое восхищение украинцами.

"Украинцы - это что-то особенное. Это экстраординарное выступление. Абсолютно увлекательная игра с невероятной атмосферой на "Хэмпден Парк".

Короткое мгновение радости среди ужаса войны в Украине. Какие они удивительные, стойкие люди", - написал Линекер.

Напомним, в матче 1/2 финала отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на стадионе "Хэмпден парк" в Глазго победила Шотландию со счетом 3:1. Голами в составе команды Александра Петракова отличились Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук и Артем Довбик. За Шотландию гол забил Макгрегор.

Сборная Украины: путь на ЧМ-2022