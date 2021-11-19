Состав сборной Украины оценивается почти в 200 миллионов евро.

Сборная Украины по итогам группового этапа квалификации ЧМ-2022 попала в число команд, которые в марте сыграют в стыковых матчах.

Портал Transfermarkt на своей странице в Instagram опубликовал рейтинг всех двенадцати участников квалификации ЧМ-2022 по стоимости их составов.

Сборная Украины заняла в этом рейтинге седьмое место. Суммарная стоимость состава "желто-синих" оценивается в 187,8 миллиона евро. Украина на одну позицию опередила Россию (153,5 миллиона евро).

Самой дорогой является сборная Португалии. Суммарная стоимость команды составляет 775 миллионов евро. В тройку также вошли сборные Италии (663,5 миллиона евро) и Польши (293,3).

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

12 сборных будут разделены на три подгруппы - по четыре команды в каждой. В каждой из подгрупп команды сыграют полуфиналы и финалы - они будут состоять из одного матча. Таким образом, всего состоится шесть полуфиналов и три финала.

Перед жеребьевкой команды разбиты на шесть сеяных и шесть несеяных в зависимости от результатов на групповом этапе. Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс. Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия

Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд. В финалах хозяев определят жребием.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября.

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Автор: Антон Дударь