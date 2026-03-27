Журналист узнал неожиданную причину поражения сборной Украины

Перед матчем против Швеции игроков сборной Украины ограбили в отеле - неизвестные проникли в номера и украли деньги, дорогие вещи и часы на тысячи евро. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

Инцидент произошел в испанском Бенидорме, где команда готовилась к матчу плей-офф.

По информации журналиста, неизвестные проникли в номера игроков и тренерского штаба и вынесли наличные, личные вещи и часы, которые оцениваются в тысячи евро. В частности, у помощника тренера Альберто Босха пропало около 1800 евро.

Видео дня

"Из того, что мне известно, вынесли как деньги игроков, тренерского штаба и администраторов, так и дорогие часы и ценные вещи", - отметил Бурбас.

Он утверждает, что после этого инцидента у команды упал дух накануне важного матча.

"Очередное браво нашей Ассоциации, которая в очередной раз не в состоянии даже обеспечить безопасность пребывания национальной сборной и создать ей надлежащие условия подготовки к важнейшему матчу", - добавил журналист.

Сергей Ребров - что будет с тренером

Сегодня СМИ сообщили, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не будет продолжать работу с национальной командой после поражения от Швеции. Журналисты рассказали, что товарищеский матч с Албанией, который состоится 31 марта, станет для него последним на нынешней должности.

