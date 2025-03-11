Несмотря на полномасштабное вторжение России, иностранные инвестиционные компании продолжают развивать свои активы в Украине. Это касается и американской Allrise Capital, которая не только осталась на украинском рынке, но и расширила свою деятельность, инвестирует в спортивные инициативы и привлекает из-за рубежа средства для поддержки Украины.

Об этом рассказал операционный директор и партнер компании Михаил Трубчик в интервью изданию Украинские новости.

Allrise Capital активно поддерживает украинский спорт, в частности делая акцент на развитии женского футбола. После приобретения в 2020 году одесского стадиона "Черноморец" летом 2023 года компания создала команду SeaSters и начала проект по открытию бесплатных футбольных школ для заинтересованных в спорте девушек и юношей Одесской области. Это стало частью стратегии компании, направленной на развитие спорта и поддержку украинцев в сложные времена.

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"Когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, большинство людей ожидали, что мы выйдем с украинского рынка и не будем рисковать бизнесом. Вместо этого мы приумножили свои проекты в Украине, среди прочего создав SeaSters. Спорт стал для нас способом подарить надежду и силу тем, кто в этом нуждается больше всего",- говорит Михаил Трубчик.

Для реализации гуманитарных проектов Allrise Capital работает над привлечением поддержки со стороны своих бизнес-партнеров и американского общества. Как сообщил Трубчик, сеть школ SeaSters уже поддержали профессиональные футбольные клубы из Вирджинии BRYC Elite Soccer Academy и Loudoun Soccer Club. До конца 2026 года Allrise планирует инвестировать дополнительные средства в открытие новых школ, чтобы довести их общее количество до 25.

Кроме создания спортивных школ, компания Allrise Capital закупила и передала одесским экстренным службам пожарный грузовик и автомобиль скорой помощи, оснащенные самым современным оборудованием. Также ведутся переговоры с международными партнерами для привлечения дополнительной помощи.