В заявку на матч против Италии не попал Александр Караваев, Максим Таловеров и Егор Назарина.

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет против национальной команды Италии в заключительном туре квалификации Евро-2024 по футболу.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров определился с заявкой на решающий поединок отбора на чемпионат Европы, сообщает официальный сайт УАФ.

В состав сборной Украины попали 23 игрока. Не сыграют в матче с Италией правый защитник "Динамо" Александр Караваев и центральный защитник ЛАСКа Максим Таловеров. Также в заявку не был включен полузащитник "Шахтера" Егор Назарина.

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Состав сборной Украины на матч с Италией

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники: Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Александр Сваток ("Днепр-1"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Александр Тымчик, Владислав Дубинчак (оба - "Динамо" Киев)

Полузащитники: Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Александр Зубков (все - "Шахтер"), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Михаил Мудрик, ("Челси", Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Александр Пихаленок ("Днепр-1")

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Даниил Сикан ("Шахтер").

Напомним, сборная Италии с 13 очками идет на втором месте в группе С. Украина тоже имеет 13 очков, однако уступает Италии по дополнительным показателям.

Чтобы получить прямую путевку на Евро-2024, команде Сергея Реброва необходимо победить "Скуадру Адзурру". Италию устроит и ничья.

Добавим, что сборные Украины и Италии ранее встречались девять раз, однако "сине-желтые" не выигрывали ни разу (7 побед "Скуадры Адзурры" и две ничьи).

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