Наставник французов Дидье Дешам вызвал 23 футболиста на сбор национальной команды.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список игроков, которые будут готовиться к сентябрьским матчам отбора на чемпионат мира-2022.

4 сентября французы приедут в гости к сборной Украины. На НСК "Олимпийский" в Киеве наши футболисты будут противостоять сборной Франции. Перед этим 1 сентября Франция проведет поединок против Боснии и Герцеговины, а 7 сентября "Ле Блю" сыграет матч с Финляндией.

Дешам назвал список команды на ближайшие поединки.

Вратари: Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Майк Меньян ("Лилль"), Стив Манданда ("Марсель")

Защитники: Люка Динь ("Эвертон", Англия), Лео Дюбуа ("Лион"), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Преснель Кимпембе (ПСЖ), Ферлан Менди ("Реал", Испания), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия), Курт Зума ("Челси", Англия)

Полузащитники: Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед", Англия), Тома Лемар ("Атлетико", Испания), Орельен Тчуамени ("Монако"), Жордан Верету ("Рома", Италия)

Нападающие: Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Усман Дембеле, Антуан Гризманн (оба - "Барселона", Испания), Антони Марсьяль ("Манчестер Юнайтед", Англия), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Карим Бензема ("Реал", Испания), Мусса Диаби ("Байер", Германия)

Отметим, что вызов в сборную получил хавбек Орельен Тчуамени, который вместе с "Монако" уступил донецкому "Шахтеру" в квалификации Лиги чемпионов.

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Сборная Украины: матчи в сентябре

Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.

После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.

Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября.

Автор: Артем Будрин