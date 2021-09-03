Виталий Буяльский повредил сухожилие мышцы.

Атакующий хавбек "Динамо" и сборной Украины Виталий Буяльский не поможет команде Александра Петракова в поединке квалификации к чемпионату мира-2022 против сборной Франции.

28-летний полузащитник получил травму сухожилия приводящей мышцы в матче с Казахстаном. Об этом сказано на официальном сайте УАФ.

Буяльский на две недели угодил в лазарет. Также Виталий пропустит контрольный матч против сборной Чехии 8 сентября.

Отметим, что перед поединком с Францией у нас есть еще одна серьезная потеря: из-за перебора желтых карточек дисквалификацию будет отбывать Александр Зинченко. К счастью, у французов кадровых проблем тоже хватает.

Украина - Франция: перед матчем

Поединок украинской и французской сборных пройдет в Киеве 4 сентября. Начало встречи - в 21.45.

1 сентября Украина не смогла обыграть Казахстан, а Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

Положение в группе D перед матчем следующее: Франция - 8 очков (4 матча), Украина - 4 (4), Финляндия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Друг против друга Украина и Франция ранее играли 11 раз. "Желто-синие" победили в одном матче при четырех ничьих и шести поражениях.

Автор: Артем Будрин