Стали известны стартовые составы сборных Украины и Боснии и Герцеговины на матч отбора на чемпионат мира, который пройдет на "Арене Львов".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.
Составы команд
Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тымчик, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук
Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Корниенко, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Зубков, Харатин, Булеца, Довбик, Сикан
Босния и Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич, Хаджиахметович, Налич, Колашинац, Гояк, Превляк, Джеко
Читайте такжеУкраина - Босния и Герцеговина: где смотреть матч квалификации ЧМ-2022
Украина - Босния и Герцеговина: перед матчем
- Матч Украина - Босния и Герцеговина начнется в 21.45.
- Сборная Украины в этом отборе еще не играла с боснийцами. "Желто-синим" предстоит провести против этой сборной два заключительных матча квалификации.
- Перед этой игрой положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).
- Ранее сборная Украины на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.
- Друг против друга украинцы и боснийцы в предыдущие годы не играли.
- Главным арбитром на этот матч назначен немец Феликс Цвайер.
- Появилось видео, как сборная Украины готовится к матчу против боснийской команды.