Украина - Босния и Герцеговина: стартовые составы команд на матч квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины проведет седьмой матч в квалификации на чемпионат мира.

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