Сборная Украины во Львове сыграет седьмой матч отборочного турнира.

Эксперты поделились своими ожиданиями от предстоящей встречи сборных Украины и Боснии и Герцеговины в квалификации ЧМ-2022.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.

Бывший футболист "Динамо" и "Шахтера" Олег Матвеев видит команду Александра Петракова фаворитом противостояния. Его цитирует Meta-ratings.com.ua.

"Думаю, что тренер нашей сборной Александр Петраков выставит тот же состав, что играл и в Хельсинки с финнами. И не только потому, что победный состав не меняют, скорее, наставник просто уже определился с той обоймой исполнителей, которая соответствует его игровой концепции. На мой взгляд, Украина обязана сегодня побеждать. И это ей по силам, поскольку уровень подготовки наших футболистов выше, чем у соперника. Да и поддержка 12 игрока, болельщиков, очень важный "козырь". Только чтобы обошлось без индивидуальных ошибок в обороне", - сказал Матвеев.

Экс-хавбек "Черноморца", "Шахтера" и сборной Украины Игорь Жабченко тоже убежден в триумфе хозяев поля.

"Будет тяжелая борьба. Обе сборные находятся примерно в равном положении. У украинцев и боснийцев ушло много энергии в предыдущих матчах, соответственно, с Финляндией и Казахстаном. К тому же балканцам пришлось преодолеть еще далекий путь из Нур-Султана во Львов. Однако, я отдаю предпочтение подопечным Александра Петракова, которые должны взять верх за счет лучшей организации командной игры и более креативных действий нашей линии атаки. Верю, что на фартовой "Арене Львов" и удача будет на стороне украинской сборной", - отметил Жабченко.

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Украина - Босния и Герцеговина: перед матчем

Сборная Украины в этом отборе еще не играла с боснийцами. "Желто-синим" предстоит провести против этой сборной два заключительных матча квалификации.

Перед этой игрой положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Ранее сборная Украины на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Друг против друга украинцы и боснийцы в предыдущие годы не играли.

Главным арбитром на этот матч назначен немец Феликс Цвайер.

Появилось видео, как сборная Украины готовится к матчу против боснийской команды.

Автор: Артем Будрин