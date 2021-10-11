"Желто-синие" перед игрой квалификации ЧМ-2022 тренируются во Львове.

Сборная Украины 12 октября проведет домашний матч квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

Как сообщает официальный сайт УАФ, подготовку к матчу "желто-синие" начали 10 августа, на следующий день после встречи с финнами.

Сборная Украины прилетела во Львов ночью. После отдыха футболистов ждало теоретическое занятие, а вечером команда провела тренировку на поле базы "Скиф". Этот стадион является самым старым среди современных львовских арен. Он был возведен еще в 1897 году, а реконструирован перед Евро-2012.

На тренировке команда разделилась на две группы. Футболисты, которые играли против Финляндии с первых минут, выполнили восстановительные упражнения и пробежку, после чего отправились на восстановительные процедуры. Все остальные провели "двусторонку".

Вечером 11 октября "желто-синие" проведут предигровую тренировку.

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Украина - Босния и Герцеговина: перед матчем

Матч пройдет 12 октября. Начало - в 21.45.

Сборная Украины в этом отборе еще не играла с боснийцами. "Желто-синим" предстоит провести против этой сборной два заключительных матча квалификации.

Перед этой игрой положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Ранее сборная Украины на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Друг против друга украинцы и боснийцы в предыдущие годы не играли.

Главным арбитром на этот матч назначен немец Феликс Цвайер.

Автор: Антон Дударь