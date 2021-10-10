Сборную Украины ждет домашний матч против Боснии и Герцеговины.

11 и 12 октября будут сыграны матчи 8-го тура европейской квалификации на чемпионат мира, который в 2022 году пройдет в Катаре.

Расписание матчей 8-го тура

11 октября

Группа Е

21.45. Беларусь - Чехия

21.45. Эстония - Уэльс

Группа G

21.45. Латвия - Турция

21.45. Норвегия - Черногория

21.45. Нидерланды - Гибралтар

Группа Н

19.00. Кипр - Мальта

21.45. Словения - Россия

21.45. Хорватия - Словакия

Группа J

21.45. Северная Македония - Германия

21.45. Румыния - Армения

21.45. Исландия - Лихтенштейн

12 октября

Группа А

21.45. Сербия - Азербайджан

21.45. Португалия - Люксембург

Группа В

21.45. Косово - Грузия

21.45. Швеция - Греция

Группа С

21.45. Литва - Швейцария

21.45. Болгария - Северная Ирландия

Группа D

17.00. Казахстан - Финляндия

21.45. УКРАИНА - Босния и Герцеговина

Группа F

21.45. Фарерские острова - Шотландия

21.45. Израиль - Молдова

21.45. Дания - Австрия

Группа I

21.45. Сан-Марино - Андорра

21.45. Албания - Польша

21.45. Англия - Венгрия

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В шести матчах украинцы набрали 8 очков и занимают второе место в группе.

Автор: Антон Дударь