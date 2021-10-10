11 и 12 октября будут сыграны матчи 8-го тура европейской квалификации на чемпионат мира, который в 2022 году пройдет в Катаре.
Расписание матчей 8-го тура
11 октября
Группа Е
21.45. Беларусь - Чехия
21.45. Эстония - Уэльс
Группа G
21.45. Латвия - Турция
21.45. Норвегия - Черногория
21.45. Нидерланды - Гибралтар
Группа Н
19.00. Кипр - Мальта
21.45. Словения - Россия
21.45. Хорватия - Словакия
Группа J
21.45. Северная Македония - Германия
21.45. Румыния - Армения
21.45. Исландия - Лихтенштейн
12 октября
Группа А
21.45. Сербия - Азербайджан
21.45. Португалия - Люксембург
Группа В
21.45. Косово - Грузия
21.45. Швеция - Греция
Группа С
21.45. Литва - Швейцария
21.45. Болгария - Северная Ирландия
Группа D
17.00. Казахстан - Финляндия
21.45. УКРАИНА - Босния и Герцеговина
Группа F
21.45. Фарерские острова - Шотландия
21.45. Израиль - Молдова
21.45. Дания - Австрия
Группа I
21.45. Сан-Марино - Андорра
21.45. Албания - Польша
21.45. Англия - Венгрия
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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
- Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В шести матчах украинцы набрали 8 очков и занимают второе место в группе.