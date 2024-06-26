В старте выйдут Артем Довбик и Роман Яремчук, а на скамейке запасных остались Андрей Ярмоленко и Михаил Мудрик.

Украинская ассоциация футбола обнародовала официальный состав сборной Украины на матч третьего тура чемпионата Европы-2024, в котором команда Сергея Реброва сыграет со сборной Бельгии.

В старте выйдут Артем Довбик и Роман Яремчук, а на скамейке запасных остались Андрей Ярмоленко и Михаил Мудрик.

Стартовый состав: 12. Анатолий Трубин; 16. Виталий Миколенко; 22. Николай Матвиенко (к); 13. Илья Забарный; 3. Александр Сваток; 24. Александр Тымчик; 18. Владимир Бражко; 14. Георгий Судаков; 19. Николай Шапаренко; 11. Артем Довбик; 9. Роман Яремчук.

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Запасные: 1. Георгий Бущан; 23. Андрей Лунин; 12. Анатолий Трубин; 26. Богдан Михайличенко; 4. Максим Таловеров; 21. Валерий Бондарь; 2. Ефим Конопля; 5. Сергей Сидорчук; 6. Тарас Степаненко; 7. Андрей Ярмоленко; 8. Руслан Малиновский; 10. Михаил Мудрик; 25. Владислав Ванат; 20. Александр Зубков; 15. Виктор Цыганков; 17. Александр Зинченко.

Евро-2024 - выступление сборной Украины

Матч пройдет на "Штутгарт Арене" в Штутгарте (Германия) и будет третьим для сборной Украины на Евро-2024. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Если Украина победит в этой группе, то гарантированно займет первое или второе место и получит путевку в матчи плей-офф Евро-2024. Если же Украина сыграет в ничью с Бельгией, то все будет зависеть от результата игры между Словакией и Румынией. Так, если в параллельно матче также будет ничья - Украина окажется на четвертом месте по разнице голов. Зато если в параллельном матче одна из команд победит - Украина займет третье место и с четырьмя очками будет иметь высокие шансы на выход из группы с четвертого места.

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