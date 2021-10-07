Дело в том, что УЕФА руководствовался резолюцией ООН.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что Крым изображен на карте Украины во время презентации Евро-2024, потому что он является признанной всем миром территорией нашего государства.

Об этом заявили в пресс-службе УЕФА, сообщает Metaratings.

Крым изобразили на карте Украины во время презентации финальной части чемпионата Европы по футболу, который пройдет в 2024 году в Германии. Это вызвало возмущение у России, которая оккупировала украинский полуостров в 2014 году.

"Карта Украины в анимационном видео отображает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма", - пояснили в УЕФА.

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Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Артем Будрин