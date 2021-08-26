В обеих номинациях победу одержали представители "Челси".

Опорный полузащитник "Челси" Жоржиньо был признан лучшим футболистом Европы сезона 2020/2021. В погоне за этой наградой 29-летний итальянец опередил Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" и своего партнера по "Челси" Н'Голо Канте.

В сезоне 2020/2021 Жоржиньо помог "Челси" победить в Лиге чемпионов, а летом в составе сборной Италии хавбек стал чемпионом Европы.

Еще два представителя "Челси" получили награды. Эдуар Менди и Н'Голо Канте стали лучшими в своих амплуа по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне в активе Жоржиньо 8 голов и 2 голевые передачи в 43 поединках за "Челси" во всех соревнованиях. На Евро-2020 Жоржиньо 7 раз появлялся на поле в футболке сборной Италии и таким образом принял участие во всех матчах турнира.

А лучшей футболисткой прошлого сезона по версии УЕФА стала Алексия Путелас из "Барселоны".

Главный тренер "Челси" Томас Тухель получил награду лучшего тренера прошлого сезона в Европе. Ему конкуренцию составили Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити" и наставник сборной Италии Роберто Манчини.

В сезоне 2020/2021 немецкий специалист вместе с "Челси" победил в Лиге чемпионов, при том, что возглавил команду только в январе.

Лига чемпионов 2020-2021: итоги

Победителем Лиги чемпионов в минувшем сезоне стал лондонский "Челси", который в финале обыграл "Манчестер Сити" (1:0).

"Челси" во второй раз в истории стал победителем ЛЧ.

Лучшим игроком финального матча был признан полузащитник "Челси" Н'Голо Канте.

Лучшим бомбардиром ЛЧ стал норвежский форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд, забивший 10 голов.

Автор: Артем Будрин