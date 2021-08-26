Эдуар Менди признан лучшим вратарем турнира / фото REUTERS
УЕФА назвал имена лучших футболистов Лиги чемпионов 2020-2021. Награды были розданы в рамках жеребьевки нового розыгрыша ЛЧ.
По итогам прошлого сезона были определены лучшие игроки на каждой позиции.
Лучший вратарь - Эдуар Менди ("Челси")
Лучший защитник - Рубен Диаш ("Манчестер Сити")
Лучший полузащитник - Н'Голо Канте ("Челси")
Лучший нападающий - Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд)
Лига чемпионов 2020-2021: итоги
- Победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне стал лондонский "Челси", который в финале обыграл "Манчестер Сити" (1:0).
- "Челси" во второй раз в истории стал победителем ЛЧ.
- Лучшим игроком финального матча был признан полузащитник "Челси" Н'Голо Канте.
- Лучшим бомбардиром ЛЧ стал норвежский форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд, который забил 10 голов.