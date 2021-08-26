Названы лучшие игроки сезона в Лиге чемпионов

УЕФА вручил награды по итогам розыгрыша турнира в сезоне 2020-2021.

УЕФА назвал имена лучших футболистов Лиги чемпионов 2020-2021. Награды были розданы в рамках жеребьевки нового розыгрыша ЛЧ. По итогам прошлого сезона были определены лучшие игроки на каждой позиции. Лучший вратарь - Эдуар Менди ("Челси") Лучший защитник - Рубен Диаш ("Манчестер Сити") Лучший полузащитник - Н'Голо Канте ("Челси") Лучший нападающий - Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд) Лига чемпионов 2020-2021: итоги Победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне стал лондонский "Челси", который в финале обыграл "Манчестер Сити" (1:0).

"Челси" во второй раз в истории стал победителем ЛЧ.

Лучшим игроком финального матча был признан полузащитник "Челси" Н'Голо Канте.

Лучшим бомбардиром ЛЧ стал норвежский форвард "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд, который забил 10 голов. Автор: Антон Дударь

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