УЕФА изучает возможность полного запрета на трансляцию матчей европейских сборных под своей эгидой в РФ.

Европейский футбольный союз (УЕФА) намерен расторгнуть контракт с телевизионным оператором страны-агрессора на трансляцию матчей европейских сборных команд.

Как сообщает Yahoo Sports, пока речь идет о товарищеских поединках Англия - Швейцария (26 марта) и Англия - Кот-д'Ивуар (29 марта).

Кроме того, УЕФА изучает возможность полного запрета в России трансляции матчей европейских сборных под своей эгидой. Причина – военная агрессия РФ против Украины. Права на трансляцию матчей под эгидой УЕФА в России принадлежат каналу "Матч ТВ".

УЕФА централизовал права на трансляцию официальных и товарищеских матчей для всех 55 ассоциаций-членов, поэтому Футбольная ассоциация Англии не может повлиять на то, чтобы матчи их сборной не показывали в России.

Отмечается, что возможные ограничения пока не будут касаться матчей плей-офф квалификации ЧМ-2022, поскольку они проводятся под эгидой ФИФА.

Стоит отметить, что российские телеканалы и сервисы неоднократно подменяли кадры из официальных трансляций матчей, где игроки и болельщики осуждали российское вторжение в Украину.

Так, "Матч ТВ" заменил кадры с украинскими флагами во время трансляции поединка Лиги Европы "Вест Хэма" против "Севильи". А российский стриминговый сервис-транслятор чемпионата Испании Okko скрыл надпись "Stop Invasion" ("Остановите вторжение") во время трансляции матча 29-го тура Ла Лиги "Реал" - "Барселона".

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже четвертую неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: