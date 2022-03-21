"Барселона" разгромила мадридский "Реал" в гостях.

В воскресенье, 20 марта, в рамках 29-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" встречался с каталнской "Барселоной".

Главный поединок испанского чемпионата транслировался с призывом "Stop Invasion" ("Остановите вторжение") у счета матча. С этими словами транслируются все матчи Ла Лиги.

Однако российский транслятор чемпионата Испании Okko скрыл эти слова от жителей страны-агрессора. Вместо "Stop Invasion" они разместили эмблему и название испанского чемпионата.

Кадр из трансляции матча "Реал" - "Барселона" в Украине на MEGOGO:

Кадр из трансляции матча "Реал" - "Барселона" в России:

Отметим, что "Барселона" одержала победу над "Реалом" с разгромным счетом 4:0. Голами в составе каталонского клуба отличились Араухо, Торрес и дубль на счету Обамеянга.

"Реал" - "Барселона" - 0:4

Голы: Обамеянг, 29, 53, Араухо, 38, Торрес, 47

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Диас, 46), Милитао, Алаба, Начо (Васкес, 64), Модрич, Каземиро, Кроос (Камавинга, 46), Вальверде, Родриго (Асенсио, 64), Винисиус.

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Пике, Гарсия, Альба (Алвес, 86), Ф. де Йонг (Гави, 72), Бускетс, Педри (Нико, 86), Дембеле (Траоре, 80), Обамеянг (Депай, 71), Ферран.

Предупреждения: Кроос, Модрич, Камавинга, Васкес - Ф. де Йонг, Бускетс, Педри, Альба, Нико.

Обзор матча:

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